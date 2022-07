«Bea ti amo», a Ravenna spunta la "dichiarazione d'amore" di Dante

La mostra collettiva “Uno, nessuno e centomila volti” in programma per il prossimo 16 luglio, riunisce un gruppo di circa 60 artisti, diversissimi gli uni dagli altri che, dall’illustrazione al fumetto e alla street art renderanno omaggio a Dante Alighieri proponendo ognuno la propria versione del volto del Poeta. La mostra è in compartecipazione con il Comune di Ravenna e la sede scelta per questa iniziativa culturale è la prestigiosa Biblioteca di Storia Contemporanea “Alfredo Oriani” di Ravenna, situata di fianco alla tomba del Sommo Poeta.

Sponsor dell’evento sono Assicura e Wasp, in collaborazione con Aria the AR Platform, Alkanoids



Per l’edizione 2022 di Dante Plus, si è deciso di dedicare ampio spazio alla figura di Beatrice, riproducendo il grido d’amore “BEA TI AMO” realizzato dal calligrafo e graphic designer sanmarinese Davide Pagliardini in una gigantesca versione tracciata su piazza San Francesco e riprodotta a gessetti da Aurora Chiari, Marco Soana e Vanna Lodi Pasini. L’opera sarà visibile nelle giornate del 15 e 16 luglio.



Il gruppo musicale Jaspers, durante l’inaugurazione, si esibirà in una performance live, cantando la canzone “Dante” partendo da Porta Adriana fino ad arrivare alla mostra dove si apriranno i cancelli.