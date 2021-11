Crotone, migranti in arrivo dalla Turchia sbarcano salvati dal mare mosso

Sono 88 i migranti sbarcati nella notte sulle coste di Le Cannella, nel comune di Isola Capo Rizzuto (Crotone). I migranti erano bloccati lontano dalla riva, in balia delle donde, dal mare forza 4, e solo l'intervento di Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Croce Rossa ha permesso di portarli in salvo. I soccorritori sono entrati in acqua creando una sorta di "ponte" fra l'imbarcazione e la riva. I migranti, una volta a terra, sono stati trasferiti nel Centro accoglienza di Isola Capo Rizzuto.