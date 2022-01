Quirinale, Renzi: «Show indecoroso, c'è chi ha scambiato elezioni con audizioni di X Factor»

Matteo Renzi commenta su Twitter l'incertezza intorno alle elezioni del presidente della Repubblica: «L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimostra una sola cosa: bisogna far scegliere il Presidente direttamente ai cittadini. Stanno ridicolizzando il momento più alto della democrazia parlamentare», ha scritto il leader di Italia Viva.

«Qui siamo alla follia, sono quattro giorni che stiamo votando senza una logica, senza uno schema e abbiamo detto tutti insieme che il centrodestra aveva i numeri e dunque avrebbe dovuto fare una proposta, ma il centrodestra oggi manco ha ritirato la scheda - ha detto a Radio Leopolda - In tutto questo c'è una girandola di voci di incontri secondo le quali si starebbero offrendo cariche in giro, a destra e a manca. Ragazzi, questo è il Parlamento, non il teatrino di X Factor, sono senza parole». «Sono sconvolto di come il centrodestra non si renda conto che siamo di fronte a una crisi internazionale, a una crisi delle bollette e centinaia di famiglia che mai come in questo momento hanno bisogno di cambiare gli strumenti per la didattica a distanza - aggiunge - e di fronte a tutto questo abbiamo il teatrino, lo show di qualche aspirante leader. Credo che bisogna farsi sentire e dire basta».

Già in mattinata a Montecitorio aveva detto: «È finito il tempo delle bambinate, dobbiamo fare le cose che fanno gli statisti: si continuano a fare dei nomi per poi bruciarli, siccome sono tutte persone per bene, di qualità, trovo sia indecoroso continuare il balletto dei nomi. La vicenda deve essere chiusa, perché è irresponsabile l'atteggiamento di queste ore. Si decidano. Belloni? Ma vi sembra normale che ogni giorno si faccia un nome nuovo? Ormai senti nomi tirati lì senza nessuna discussione politica».

Salvini: Renzi sconcertato? Faccia una proposta

La risposta di Salvini non si era fatta attendere: «Renzi faccia una proposta, noi almeno le abbiamo fatte negli ultimi giorni. Da sinistra non è arrivata manco una proposta, facciano una proposta. Dice che ho fallito l'esame di maturità? Ma come fa a dire queste cose? Chi è Renzi per dare questi giudizi? Lui che dice quattro, cinque cose diverse ogni giorno...».