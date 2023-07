UnoBravo e GE HealthCare: benessere psicologico a 360°, contro stress e stereotipi

GE HealthCare Italia sceglie Unobravo per sostenere il benessere psicologico dei propri dipendenti. La proposta, rivolta a tutti i dipendenti, si aggiunge alle tante iniziative che l’azienda promuove in ambito welfare. Tra gli obiettivi, riduzione degli stereotipi femminili, gestione dello stress e della conflittualità e supporto alla genitorialità

GE HealthCare, azienda leader a livello mondiale nell’innovazione della tecnologia medica, della diagnostica farmaceutica e delle soluzioni digitali, arricchisce l’offerta di servizi per il benessere dei propri collaboratori attraverso una partnership con la startup Unobravo, servizio di psicologia online e Società Benefit, di cui abbiamo parlato anche nel nostro instant book “Il benessere psicologico”. La collaborazione, che ha l’obiettivo di aiutare le persone nel raggiungimento del benessere psicologico e di supportarle nella crescita personale, coprirà tre macro aree che spaziano dalla riduzione degli stereotipi femminili in azienda al supporto alla genitorialità sino alla gestione dello stress e della conflittualità per potenziare le relazioni interpersonali. Nel 2022 GE HealthCare Italia ha consolidato un trend che vede la completa eliminazione del gender gap nelle assunzioni, con una percentuale di donne pari al 53% del totale degli assunti.



A partire dal mese di giugno e fino a fine anno saranno organizzati workshop/webinar per trattare i tre temi individuati, a cui potranno partecipare tutti i dipendenti che lo desiderano sia con la presenza in sede che in collegamento remoto. L’iniziativa rientra nel programma HealthHead di GE HealthCare, guidata da un gruppo di dipendenti e che comprende diversi progetti volti a promuovere stili di vita più sani tra i dipendenti, orientati al raggiungimento di un equilibrio fisico, emozionale, sociale ma anche finanziario (per il presupposto secondo cui la capacità di gestire i propri risparmi ha un impatto diretto sull’equilibrio psicofisico complessivo). Del programma fanno poi parte anche iniziative dedicate all’awareness sull’importanza degli screening medici, incontri di mindfulness, convenzioni con palestre, counseling desk ed attività di aggregazione extra lavoro orientate allo sport.

“GE HealthCare è un’azienda che si occupa di salute e per questo per noi è particolarmente importante essere quotidianamente impegnati a promuovere e garantire il benessere dei nostri dipendenti” ha dichiarato Alessandro Panza, Zone HR Leader – Southern & Eastern Europe di GE HealthCare. “La collaborazione con Unobravo va in questa direzione e ci permette di integrare i programmi dedicati alle nostre persone.

Le nostre policy aziendali favoriscono il work-life balance e promuovono inclusione, valorizzazione delle diversità e parità di genere. Puntiamo su formazione continua e lavoro agile e adottiamo policy che sostengono il ruolo genitoriale attraverso misure di parental leave rivolte a tutti i dipendenti che hanno un bambino, indipendentemente dalla modalità – parto o adozione -, dall’orientamento sessuale o genere”.

“Siamo molto orgogliosi di aver potuto siglare questa partnership con una grande azienda quale GE HealthCare Italia affiancandola nella promozione di una cultura condivisa del benessere a 360° in azienda” ha commentato Francesco Foffa, Head of Sales, Welfare & Strategic Partnerships di Unobravo. “Le tematiche individuate in sinergia con il nostro team di formazione riflettono la forte attenzione che l’azienda ha verso i propri dipendenti. Siamo lieti che sempre più realtà ci abbiano scelto come partner strategico per aiutare le persone a migliorare il proprio benessere, dentro e fuori il posto di lavoro”.

