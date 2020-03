Sarà DoubleYou il provider di FS. Gara da 1,5 milioni

DoubleYou sarà il provider per la piattaforma di welfare aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato. L’assegnazione alla società del gruppo Zucchetti non è stata ancora formalizzata.

FS infatti non commenta e non smentisce: devono ancora concludersi le verifiche imposte dalle procedure di gara. Resta il fatto che la graduatoria stilata il 28 febbraio scorso indica proprio DoubleYou come il provider che guida la classifica di tutti i concorrenti che hanno manifestato interesse all’offerta Fs.

Si tratta di un’offerta importante. “L’accordo quadro che verrà stipulato con l’Aggiudicatario avrà una

durata massima di 26 mesi – si legge nel capitolato – a decorrere dalla data di stipula (di cui massimo 2 mesi

per l’attività di startup e 24 mesi per la messa a disposizione del Portale) ed un importo massimo pari a

600.000,00 EUR (seicentomila/00 euro) IVA esclusa. Il Committente si riserva la facoltà di esercitare, con

uno o più atti unilaterali, l’opzione di estensione della validità temporale dell’Accordo, agli stessi patti e

condizioni, per massimo ulteriori 6 (sei) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito

l’importo massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo. Il Committente si riserva, altresì, la

facoltà di esercitare, con uno o più atti unilaterali, l’opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, per

massimo complessivamente l’ulteriore importo di 900 000,00 EUR (novecentomila/00 euro) IVA esclusa e

per massimo complessivi ulteriori 36 mesi”.

Insomma si tratta di una gara da 1,5 milioni di euro, per l’affidamento per la messa a disposizione di un

Portale e relativi servizi, per l’erogazione, la gestione e il monitoraggio dei servizi di Welfare aziendale rivolti ai dipendenti delle diverse società del Gruppo FS.

Leader nel trasporto passeggeri su ferro, con l’88% di quota di mercato, e in quello delle merci su ferro, con

il 7%, il Gruppo FS Italiane conta circa 83mila dipendenti, oltre 10mila treni ogni giorno (circa 8mila in Italia

e oltre 2mila all’estero), circa 750 milioni di passeggeri su ferro (600 in Italia, 150 all’estero), 300 milioni di

passeggeri su gomma e 50 milioni di tonnellate di merci all’anno. Il network ferroviario gestito da Rete

Ferroviaria Italiana è di oltre 16.700 km di rete (circa 24.500 km di binari), di cui circa 700 km di rete (1.400

km di binari) sono dedicati ai servizi alta velocità.

L’assegnazione è stata rapidissima. Termine ultimo dell’invio delle adesioni alla gara il 24 febbraio, apertura

delle buste il 25 febbraio e seconda sessione di verifica venerdì 28 febbraio. Il punteggio riservava il 70%

delle preferenze alla valutazione tecnica dell’offerta, e solo il 30% allo sconto offerto, cioè alla parte

economica.

Marco Barbieri

L'articolo Sarà DoubleYou il provider di FS. Gara da 1,5 milioni proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 19:00