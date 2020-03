Perfumo (Eudaimon): il welfare aziendale nell’emergenza Covid 19

Il bisogno

La chiusura delle scuole innesca inevitabilmente il problema della cura dei figli, soprattutto – ma non solo – dove i genitori non possono restare a lavorare da casa. Inoltre, la chiusura prolungata delle scuole può comportare difficoltà agli studenti, non sempre o non completamente risolubili con gli strumenti che il Ministero dell’Istruzione e le scuole stesse stanno allestendo sotto forma di didattica online.

La risposta del welfare aziendale

Possibili soluzioni sono le baby-sitter a richiesta oppure il supporto nella loro ricerca e selezione. Si può prevedere, a fronte di specifiche situazioni, il supporto diretto dell’azienda con pacchetti predefiniti di ore/giornate (a integrazione dei voucher previsti dal governo – questo sembra essere l’orientamento).

Supporto scolastico, ripetizioni e corsi di recupero, preferibilmente online, sono i possibili supporti per gli studenti.

Altre situazioni

Se parliamo di figli, possiamo prevedere che l’emergenza avrà anche un impatto sui campus estivi e sulle vacanze studio eventualmente comprese nei programmi di welfare aziendale. Cosa fare in questi casi dei servizi già pianificati per la prossima estate?

L’attuale situazione di incertezza suggerisce di sospendere le iscrizioni o, quanto meno, di prolungare le scadenze delle medesime e di annullare le penali per mancata partecipazione. Oggi, infatti, alcune persone potrebbero avere difficoltà a procedere con l’iscrizione per problemi tecnici di connessione da remoto, per incertezza sui tempi di chiusura dell’anno scolastico oppure per difficoltà di natura psicologica.