Gruppo Autostrade per l’Italia sostiene “la community del benessere”

Gruppo Autostrade per l’Italia, società che si occupa dell’efficientamento della mobilità su tratti autostradali e della loro manutenzione, con 3.000 km di rete attraverso 15 regioni e 60 provincie, ha tra gli obiettivi welfare quello di diffondere la cultura del vivere sano, all’interno e all’esterno dell’azienda, per i suoi più di 9.300 dipendenti

Il Gruppo Austostrade per l’Italia, insieme a Healthy Virtuoso, ha costruito un programma chiamato “La community del benessere” per andare incontro alle diverse esigenze personali e professionali dei propri dipendenti. Da qui la nascita di tante iniziative a tema che si articoleranno lungo tutto il 2023 e che hanno coinvolto in poche settimane già più di 1.000 dipendenti e riscontrando un miglioramento medio superiore al 95% delle abitudini quotidiane (ad esempio i passi): con questo innovativo approccio il Gruppo premia i dipendenti che si impegnano a mantenere uno stile di vita salutare, misurando i passi, le ore di sport, la meditazione, lo yoga e perfino le ore di sonno. Obiettivi e sfide giornaliere contro sé stessi ed i propri colleghi, promuovendo così il senso di community, anche a dispetto della lontananza fisica in certi casi.

“Diffondere la cultura del “vivere sano”, riuscendo a coinvolgere davvero tutti i tipi di persona, è la mission che siamo riusciti a trasformare in realtà: quello che abbiamo fatto insieme al Gruppo Autostrade per l’Italia in poche settimane è motivo di grande orgoglio, significa che il nostro strumento è apprezzato dalle aziende ma soprattutto dalle persone” dichiara il CEO e co-fondatore Andrea Severino.

Oltre alla Health Challenge, tante le iniziative che il Gruppo Autostrade per l’Italia ha in programma e per le quali Virtuoso giocherà un ruolo chiave, dando modo – grazie ad una dashboard – di integrare e misurare attività che l’azienda sviluppa con partner terzi. Un vero e proprio hub del benessere con il fine di coinvolgere le persone su larga scala. Come nel caso degli ambassador locali, figure-guida nella diffusione della mission che quotidianamente si impegnano, divertendosi, a trasmettere i valori del Gruppo sul territorio. O come nel caso di eventi sportivi sponsorizzati dal Gruppo quali maratone (Roma, Firenze, Milano e Napoli) e il Giro d’Italia, in cui coinvolgere dipendenti e familiari conciliando il divertimento, la premialità e un fine benefico. Il tutto misurando i progressi individuali e di squadra nell’app di Virtuoso.

A completare il vasto programma de “La community del benessere” anche l’educazione e la prevenzione primaria: tra webinar e contenuti di approfondimento non mancherà occasione per conoscere a fondo alcuni temi come la nutrizione, e grazie ai check-up – digitali e in presenza, promossi sempre da Healthy Virtuoso – si punterà sulla riduzione del rischio di sviluppare patologie croniche.

“La nostra innovazione e la cura in quello che facciamo ha il nome di ognuno dei nostri dipendenti: lavoriamo ogni giorno in ambito welfare e wellbeing per ripagare l’impegno e la dedizione delle persone del Gruppo Autostrade per l’Italia” sostiene Gian Luca Orefice, Director Human Capital and Organization. “Grazie al programma messo in piedi con Healthy Virtuoso stiamo promuovendo gli stili di vita salutari, coinvolgendo e motivando concretamente i nostri collaboratori a prendersi cura di sé. Siamo contenti perché i riscontri sono più che positivi e ci stimolano a continuare su questo cammino”.

