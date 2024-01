Coverflex: con il calcolatore dello stipendio netto si conosce il welfare aziendale

Coverflex, startup di welfare aziendale specializzata in retribuzione flessibile, ha aggiornato il suo calcolatore di stipendio netto per aiutare i dipendenti a districarsi tra le novità fiscali del 2024

Stando a quanto emerso dal Report sulla Retribuzione 2023 stilato da Coverflex, sono sempre di più gli italiani che pensano che i datori di lavoro dovrebbero menzionare la RAL nelle offerte di lavoro, mentre il 54% dei lavoratori ritiene che all’interno dell’azienda si dovrebbero attuare pratiche di trasparenza salariale, che si conferma tra i trend per il 2024 nel campo delle risorse umane. Per tale ragione, risulta fondamentale avere a disposizione un calcolatore di stipendio netto che Coverflex definisce uno “strumento di empowerment” in grado di fornire ad ogni utente una conoscenza e una comprensione approfondite circa la sua retribuzione, permettendogli di agire con maggior consapevolezza e di operare scelte più mirate, soprattutto in ambito lavorativo.

Attualmente, il calcolatore di Coverflex viene usato da una media di 6000 persone al giorno. Inoltre, il calcolatore di Coverflex è l’unico in grado di stimare l’impatto del welfare aziendale, offerto dalla propria azienda, sulla busta paga mensile e sul reddito netto annuale. In fase di compilazione, infatti, l’utilizzatore può inserire la somma di welfare a propria disposizione e questa verrà aggiunta al calcolo finale. Secondo Coverflex, questo passaggio è indispensabile poiché le varie misure di welfare, che per definizione puntano ad aumentare il potere d’acquisto del dipendente senza ripercussioni sul reddito imponibile, si configurano come un’entrata netta, che si aggiunge alla parte di salario già concordata con il datore di lavoro.

Tra i diversi obiettivi che si pone Coverflex con il suo calcolatore, indubbiamente vi è la volontà di supportare il dipendente, orientandolo tra novità burocratiche e normative fiscali.

“Le calcolazioni che portano alla determinazione dello stipendio netto sono molteplici e tengono conto di molte variabili: lo scaglione IRPEF al quale si appartiene, la regione di residenza, la presenza di familiari a carico e molto altro. Per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, ma anche per le persone con più esperienza, non è sempre facile conoscere ogni singola calcolazione necessaria”, afferma Mara Tonta, Marketing Manager di Coverflex. “Se tutti, probabilmente, conoscono la propria retribuzione annua lorda, solo una piccola percentuale delle persone sa qual è l’addizionale comunale applicata al proprio stipendio.

Usare un calcolatore può non solo facilitare le operazioni da svolgere, ma anche trasformarsi in un momento di educazione finanziaria che spinge ad approfondire elementi e concetti prima poco chiari”, conclude Mara Tonta.

