C’è anche la possibilità di fare la maturità e gli esami universitari a distanza per gli studenti bloccati dall’alluvione. Così come l’aumento temporaneo di un euro dei biglietti dei musei per mettere in sicurezza i beni culturali. Nel “decreto-alluvione” del governo Meloni spazio a oltre 2 miliardi di aiuti a famiglie e imprese: dallo stop a tasse, mutui e bollette, fino ai ristori per le aziende più colpite. E poi cassa integrazione per i lavoratori del settore privato.

La sospensione di tutti i tributi vale fino al prossimo 31 agosto. Ci saranno anche tre mesi in più per beneficiare del Superbonus al 110% per le villette nelle aree colpite. Con il differimento al 31 dicembre del termine «per l’ultimazione degli interventi effettuati sulle unità immobiliari ubicate nei territori interessati».

Sostegno “una tantum” fino a tremila euro per gli autonomi costretti a interrompere l’attività. E pagamento regolare dello stipendio per i dipendenti pubblici che non possono andare al lavoro.

I processi civili e penali, se le parti o gli avvocati risiedono nelle zone colpite, verranno bloccati fino a fine estate, mentre per cercare di velocizzare la ricostruzione viene anticipata la norma del nuovo Codice degli appalti che consente la procedura di urgenza per gare fino a 500 mila euro. Dal ministero degli Esteri, poi, arrivano 700 milioni per l’export, di cui l’Emilia Romagna è tra le regioni regine in Italia, mentre il dicastero dell’Agricoltura ha messo a disposizione 175 milioni tra ristori, agevolazioni e aiuti alle aziende agricole più colpite dalla furia dell’acqua. Per finanziarie gli interventi, oltre ai fondi di emergenza, si farà ricorso anche a lotterie straordinarie.