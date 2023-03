Superbonus villette, proroga al 30 giugno. Sconto in fattura e cessione del credito per le case popolari. Domani il voto suglie emendamenti

Superbonus. Proroga di tre mesi fino al 30 giugno per le villette, esclusione dallo stop allo sconto in fattura e alle cessioni dei crediti per onlus, Iacp e barriere architettoniche e soluzione per i lavori di edilizia libera, come infissi e caldaie. Sono i temi su cui si va verso una «soluzione condivisa» in commissione Finanze alla Camera, dove si inizia domani il voto sugli emendamenti al decreto superbonus.

Truffa del Superbonus 110%, trova nel suo cassetto fiscale 50mila euro per un efficientamento energetico mai richiesto