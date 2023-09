Il lavoro agile per i fragili è all’ultimo giro di boa. Tra un mese o poco meno, ovvero a fine settembre, suonerà la campanella e anche chi soffre di determinate patologie dovrà tornare in ufficio.

Il decreto Lavoro ha infatti prorogato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per l’accesso allo smart working semplificato da parte dei dipendenti, del pubblico e del privato, considerati fragili. Il conto alla rovescia interessa circa 800 mila persone nel complesso. Tuttavia, questo non significa che dal primo ottobre questa categoria di lavoratori dovrà necessariamente dire addio al lavoro da remoto. Più semplicemente, i fragili, al pari degli altri dipendenti, dovranno stipulare con il dirigente incaricato degli accordi individuali in linea con quanto previsto dal piano di organizzazione del lavoro dell’azienda o dell’amministrazione pubblica in cui prestano servizio.

Smart working e casa a 1 euro per combattere lo spopolamento. A Ollolai (Barbagia) la prima «nomade digitale» arriva dalla California