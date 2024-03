Reddito di libertà, bonus fino a 8mila euro per assunzioni donne disoccupate vittime di violenza: requisiti e come funzionano gli sgravi

Bonus assunzione delle donne vittime di violenza in arrivo. Sono operative le modalità di di esonero del versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali per i dei datori di lavoro privati che assumo - nel triennio 2024-2026 - donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del “Reddito di libertà”.

Il limite massimo previsto, come specifica l'Inps in una circolare che fornisce le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero, è pari a 8.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro (8.000 euro /12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.