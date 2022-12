Sostegni per l'aumento dei prezzi, stralcio delle cartelle esattoriali, rafforzamento degli assegni per i figli legati all'inflazione e nuova stretta sul Reddito di cittadinanza. A distanza di un mese dall'ok in cdm, la Manovra, partita con gli aiuti contro il caro-energia e l'avvio di interventi bandiera come flat tax e quota 103, è un cantiere ancora in piena attività. Ecco le ultime novità introdotte nella legge di bilancio.