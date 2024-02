Ravvedimento operoso 2024: ridotte le sanzioni tributarie e niente processo per chi paga. Ecco come funziona

La fumata bianca potrebbe esserci nel consiglio dei ministri di oggi. Sul tavolo c’è il nono decreto attuativo della delega fiscale firmata dal vice ministro per l’economia Maurizio Leo. Un provvedimento che cambierà da cima a fondo il sistema delle sanzioni tributarie, sia dal punto di vista della quantificazione che da quello delle pene inflitte agli evasori. Ma rivedrà e rafforzerà anche un meccanismo ben conosciuto dai contribuenti italiani: quello del ravvedimento operoso. Il meccanismo cioè, che permette di regolarizzare la propria posizione con il Fisco (prima però di aver ricevuto un formale atto di accertamento), pagando sanzioni ridotte fino ad un decimo. Il decreto ricalibrerà la riduzione delle percentuali per evitare, aveva spiegato Leo, che con il ravvedimento si possa arrivare «un ammontare di sanzioni assolutamente risibili». Insomma, l’intenzione del governo è evitare che i contribuenti possano ritardare il pagamento delle imposte usando lo Stato come una banca per finanziarsi.

