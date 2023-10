Pensioni, quota 104 al posto di 103: requisiti e domande. Come cambiano Ape sociale e Opzione donna

Pensioni anticipate. Arriva la stretta e Ape sociale e Opzione donna vanno in soffitta a favore di un fondo per la flessibilità in uscita con requisiti più stringenti.

Ecco le novità principali sul fronte previdenza contenute nella legge di Bilancio in cui non solo non saranno introdotte nuove forme di flessibilità in uscita ma sarà dato un giro di vite a quelle esistenti rendendo l'accesso alla pensione prima dei 67 anni, età di vecchiaia, più difficile.