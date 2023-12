Per le cifre in ballo la si potrebbe quasi definire come una manovra nella manovra. Che impegnerà il bilancio pubblico per i prossimi decenni. Ammorbidire la stretta sulle pensioni dei medici, degli infermieri, dei dipendenti comunali, dei maestri e degli ufficiali giudiziari avrà un costo lordo per le casse dello Stato di oltre 14 miliardi fino al 2043. E per far quadrare i conti, il governo taglierà dal 2033 in poi due dei più importanti fondi del bilancio statale: quello sanitario e quello per i rimborsi fiscali alle imprese e ai contribuenti. Per il primo si tratta di una riduzione di 3,2 miliardi in dieci anni.