Pensioni, quanto si paga di Irpef nel 2024? Come cambiano gli importi (e le aliquote)

Niente aumenti sulle pensioni per il taglio dell'Irpef. Almeno fino ad aprile. A deciderlo è stata l'Inps, l'Istituto nazionale di previdenza. Al momento, così, ci sono pensionati che stanno versando più di quanto dovuto e non si vede ancora quel risparmio che in un anno doveva arrivare fino a 260 euro. La riforma fiscale è stata attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso. Significa che tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, già da gennaio beneficiano dell'accorpamento della seconda aliquota dell'Irpef al 23%. Ma per l'Istituto di previdenza si è arrivati troppo tardi per adeguare i cedolini, motivo per cui si paga ancora l’Irpef calcolata con le regole in vigore nel 2023. La situazione è destinata a cambiare ad aprile, vediamo come.

Pensioni, gli aumenti con gli effetti della nuova Irpef 2024 ad aprile: ecco come cambiano gli importi con i nuovi scaglioni