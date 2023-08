Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle entrate per i datori di lavoro che intendono concedere ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. Si tratta di una sorta di bonus, introdotto con il decreto lavoro varato dal governo nelle scorse settimane, di cui tuttavia potranno beneficiare solo i lavoratori impiegati in aziende che decideranno di erogare l’aiuto. Non è per tutti insomma.

