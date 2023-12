Lotto e Superenalotto, estrazioni aggiuntive. Giustizia, prorogati 8 mila contratti. Tutte le misure del Milleproroghe

L’intervento era atteso. Anche perché al successo dell’operazione è legato uno dei principali obiettivi del Pnrr per la giustizia, ossia la riduzione dell’arretrato per i processi civili e penali. Per gli 8 mila addetti all’Ufficio del Processo, lo staff di laureati assunti e pagati con fondi europei per aiutare a smaltire le vecchie pratiche, arriva una proroga dei contratti. Gli addetti, che aveano contratti di due anni e mezzo, potranno rimanere in servizio fino al 30 giugno del 2026, data ultima per completare investimenti e riforme previste dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Nel provvedimento hanno trovato spazio anche altre norme sulla Pubblica amministrazione. Sono stati prorogati i tempi di molti concorsi e assunzioni, a partire da quella dei 700 tecnici per il ministero dell’Interno e dell’Economia da destinare al Pnrr. Ma oltre alle norme che hanno trovato spazio nel milleproroghe, a fare rumore sono anche quelle stralciate. Come l’allargamento anche ai calciatori del bonus fiscale per il rientro dei cervelli dall’estero. La norma di vantaggio era spuntata nelle bozze esaminate dal pre-consiglio dei ministri e prevedeva che fino al 31 dicembre di quest’anno si applicassero le vecchie regole (che dimezzano il prelievo) invece di quelle più restrittive riscritte dal decreto attuativo della riforma del Fisco sulla fiscalità internazionale. Il regime transitorio si sarebbe dovuto applicare ai contribuenti “sportivi” che avessero trasferito la loro residenza in Italia entro fine anno. Ma in consiglio dei ministri, dopo un’accesa discussione, la norma è stata stralciata. La proroga del bonus fiscale era stata una battaglia combattuta in Senato in particolare da Claudio Lotito, patron della Lazio, ma appoggiata da tutto il mondo del calcio. Fuori dal provvedimento anche la mini proroga per gli investimenti di Industria 4.0.