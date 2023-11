Contratto bancari, nel rinnovo in arrivo aumento di 435 euro in busta paga. Tfr e orari di lavoro: cosa cambia

Vanno avanti sottotraccia le trattative per il nuovo contratto dei bancari. Giovedì l'incontro tra Abi e i sindacati che potrebbe definire meglio i contorni dei possibili aumenti in busta paga. La riunione del Comitato di presidenza Abi ha dato mandato alla presidente del Comitato affari sindacali Ilaria Dalla Riva, al dg Giovanni Sabatini e a tutto il Casl (Intesa Sanpaolo compresa) a concludere il negoziato entro la fine di novembre: in arrivo 435 euro in più nello stipendio e il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro dei 270mila bancari ini Italia.