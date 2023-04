Cartelle, rottamazione quater 2023: come fare domanda, rate e scadenze. Ecco a chi conviene

Rottamazione quater al via. Parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle. Il termine scade al 30 aprile 2023. Lo comunica l'Agenzia Entrate-Riscossione che consiglia di attivarsi in anticipo per evitare «i rallentamenti dei sistemi informatici per l'alto traffico degli ultimi giorni». La rottamazione quater riguarda «dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022».

Sarà possibile pagare l'importo delle cartelle in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Il piano di rateizzazione viene infatti scelto dal contribuente che aderisce all'accordo. Presentata la domanda per la Definizione agevolata, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.