Cartelle esattoriali, rottamazione quater 2023: domanda entro aprile. Ma per chi ha più debiti conviene fare istanze diverse

Rottamazione quater 2023, al via la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito le modalità e il servizio per presentare le domande di adesione. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023. La manovra del governo Meloni ha introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Ma l'adesione alla rottamazione quater conviene davvero a tutti?

Pensioni, come conviene andarci nel 2023? Da quota 103 a Opzione donna le diverse opzioni (e i vantaggi)