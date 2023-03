Mancano pochi giorni alla scadenza del bonus veicoli sicuri, ovvero il rimborso per la revisione auto e moto. Entro il 31 marzo si possono inviare le richieste. La piattaforma informatica si chiama Bonus veicoli sicuri. Perché è stato previsto questo incentivo? Dalla fine del 2021 il costo è aumentato. Così il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 4 milioni di euro, in modo che non gravi sulle tasche degli automobilisti italiani. Quanto costa la revisione? Quella dell'auto va dai 54,95 euro ai 79,02 euro, a seconda che essa venga effettuata presso la Motorizzazione Civile o presso una officina specializzata nel settore.

