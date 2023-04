Parte oggi il bonus trasporti 2023. Andando sull'apposito sito attivato dal Ministero del Lavoro si potrà richiedere il bonus. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro e arriva a un totale massimo di 60 euro utilizzabile solo per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali. Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.