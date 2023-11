Bonus colonnine domestiche, contributo da 1.500 a 8mila euro per privati e condomini: requisiti e come fare domanda. Richieste fino al 23 novembre

Bonus colonnine domestiche. È scattata alle 12 di oggi, giovedì 9 novembre, la possibilità di fare domanda per richiedere il contributo per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (effettuati dal 1° gennaio al 23 novembre 2023).

Le istanze, informa un avviso pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy, devono essere presentate (fno alle 12 del prossimo 23 novembre) tramite l’apposita piattaforma informatica disponibile online, previa registrazione con Spid, Cie o Cns.

Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata. Per inoltrare la domanda è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).