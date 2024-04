Bonus benzina 2024, domande al via da oggi lunedì 1 aprile. A comunicarlo è l'Agenzia delle dogane e Monopoli che specifica che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio può essere presentata fino al 30 aprile. Ecco come funziona, i requisiti, a chi spetta e come fare domanda.