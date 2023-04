A un anno di distanza dal debutto dell'assegno unico universale proviamo a tirare le somme sull'impatto di questa misura. Chi l'ha ricevuta? Quanto ha ricevuto? E quelli che ne sono rimasti tagliati fuori, perché non lo hanno ricevuto? La parola chiave, come scritto spesso in questi mesi, è Isee che è l'indicatore fondamentale per "personalizzare" al massimo l'assegno unico e quindi l'importo che viene bonificato sul conto corrente.

Prima cifra globale: in un anno sono stati distribuiti dall'Inps 16,5 miliardi di euro a più di 6 milioni di famiglie in tutta Italia. Inoltre il 12% degli aventi diritto non ne ha fatto richiesta e il 17% ha presentato domanda senza Isee e quindi ha ricevuto l'importo minimo.