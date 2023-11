Assegno unico, pagamenti novembre: importo minimo per chi non ha regolarizzato Isee difforme. Date e importi

Assegno unico. Dal mese di novembre scatta il versamento dell'importo minimo nel caso in cui l’attestazione Isee - sulla base della quale la prestazione viene erogata - presenti omissioni/difformità (c.d. Isee difforme), sui dati del patrimonio mobiliare e/o sui dati reddituali dichiarati.

L'applicazione della "tariffa" minima in questi casi sarebbe dovuta scattare a novembre, ma l'Inps aveva prorogato appunto a novembre l'erogazione della "decurtazione" nel caso in cui il contribuente richiedente non avesse regolarizzato la sua situazione (vedi circolale di agosto qui sotto).