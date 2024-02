Un "bonus" fino a 3500 per chi ha diritto all'Assegno di inclusione. Oggi sono iniziati i pagamenti delle domande presentate entro fine gennaio (che hanno superato i controlli). La seconda mensilità sarà poi effettuata il 27 febbraio e così via per i mesi successivi. Ma ci sarà chi vedrà un ammontare più ricco.

Assegno inclusione, pagamenti 15 febbraio: domande accettate, respinte o sospese. Cosa fare. Circolare Inps