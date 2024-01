Assegno di inclusione, a chi spetta e quali differenze con il reddito: importi e simulazioni

Il Reddito di cittadinanza va definitivamente in soffitta, sostituito però dall'Assegno di inclusione, la nuova misura che però ha una forma (e un importo) diversi dalla precedente. Alcuni nuclei familiari potrebbero ricevere un importo inferiore mentre altri invece potrebbero vederlo maggiorato. Anche perché l'Assegno di inclusione non esclude l'Assegno unico e il Supporto per la formazione e il lavoro, (un bonus di 350 euro riservato a coloro che sono occupabili), con i quali è cumulabile.