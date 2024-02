730 precompilato addio, arriva la dichiarazione semplificata per dipendenti e pensionati: ecco tutte le novità

La dichiarazione dei redditi sta per cambiare, con il 730 precompilato che lascerà lo spazio alla dichiarazione semplificata per dipendenti e pensionati. L'Agenzia delle Entrate avvierà il nuovo sistema a partire dal 30 aprile prossimo, data indicata nel decreto.

L'allargamento della platea della dichiarazione dei redditi semplificata è arrivato con il decreto attuativo della Delega fiscale sulla semplificazione degli adempimenti voluta dal governo. Una premessa è d'obbligo: chi ha una partita Iva (anche se nel regime forfettario) come autonomo, imprenditore o professionista dovrà continuare a utilizzare il modello Redditi. Ma per chi non ha la partita Iva, il modello 730 diventerà lo strumento per dichiarare altri redditi, che finora non erano compresi nel modello.

Un esempio su tutti: i redditi di natura finanziaria e di chi ha effettuato investimenti all'estero. Ma non solo, perché anche chi ha un sostituto d'imposta, che effettua rimborsi o conguagli, potrà avvalersi della possibilità di presentazione senza sostituto chiedendo alle Entrate il rimborso se spettante o pagando l'eventuale debito d'imposta.

730 precompilato. Scadenze, date, spese detraibili: la guida completa alla Dichiarazione