Unicredit emette bond da 3 miliardi di dollari

Ultimo aggiornamento: 21:42

Unicredit ha collocato con successo un bond Senior Non-Preferred a 5 anni per un importo pari a 3 miliardi di dollari nell'ambito del suo US Global MTN Program (GMTN)La transazione parte integrante del Piano di Funding della Banca ai fini TLAC - spiega una nota di Piazza Gae Aulenti - è il secondo Senior Non-Preferred di Unicredit dopo quella inaugurale a 5 anni per un importo pari a 1,5 miliardi di euro collocata a gennaio 2018 ed è la prima transazione Senior Non-Preferred a valere sul programma GMTN e conferma la capacità di UniCredit di accedere al mercato inqualsiasi condizione.Il costo della raccolta è pari a 420 punti base sul tasso swap a 5 anni in Euro.Unicredit prevede un, in rapporto agli attivi ponderati per il rischio (RWA) del terzo trimestre 2018.Il collocamento è stato curato da Citibank, Morgan Stanley and UniCredit Bank in qualità di Dealers.