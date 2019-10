Spunti in acquisto su Anima Holding grazie a Berenberg

Ultimo aggiornamento: 14:10

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Anima Holding, che tratta in rialzo del 2,28%.A fare a da assist alle azioni contribuisce l'indicazione positiva giunta dagli analisti di. L'ufficio studi ha avviato la copertura con giudizio "buy", ovvero "comprare". Il target price è stato fissato a 4,5 euro contro 3,86 euro delle attuali quotazioni.A livello comparativo su base settimanale, il trend del principale asset manager indipendente in Italia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Anima Holding rispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo di Anima Holding mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,899 Euro. Rischio di discesa fino a 3,809 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,989.