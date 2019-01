Atlantia in denaro dopo riavvio copertura di Goldman Sachs con Buy

Ultimo aggiornamento: 19:54

(Teleborsa) -, che guadagna in Borsa l'2,31%, intorno ai massimi intraday a 21,22 euro. A dare linfa al titolo concorre anche il giudizio diche ha riavviato la copertura con unindicando unIl giudizio si può attribuire per larga parte al nuovo assetto del Gruppo che evidenzia forti opportunità di sviluppo e se il quadro futuro complessivo della società lo dovesse consentire anche alle(l'analista stima 90 cents di dividendo, escludendo Aspi per il2018). La forte diversificazione del Gruppo, leader nelle infrastrutture a livello globale, conseguente alle acquisizioni effettuate dalla big delle infrastrutture fra i Abertis, Hochtief e Getlink ha quindi influenzato positivamente la valutazione.Intanto,ed un outlook negativo, risolvendo così positivamente la review for downgrade avviata lo scorso mese di agosto.