Windtre lancia "Borghi connessi" per eliminare le distanze tra le persone, c'è anche Trevignano Romano

"Borghi Connessi", il progetto di sostenibilità di Windtre, che si pone l’obiettivo di sviluppare maggiore cultura e consapevolezza digitale nei piccoli comuni, prosegue ed arriva a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano.

L’iniziativa ‘Borghi Connessi’, che intende accompagnare la crescita dei piccoli comuni italiani grazie a connettività e tecnologie smart, fa parte dei dieci obiettivi del piano di sostenibilità dell’azienda, impegnata nel promuovere una maggiore inclusione nell’accesso a Internet e contribuire a ridurre il digital divide territoriale, economico, culturale e anagrafico del Paese. Il progetto sviluppato su più dimensioni, oltre a valorizzare le infrastrutture esistenti, pone particolare attenzione alla crescita delle competenze digitali dei cittadini, promuove lo sviluppo di iniziative a beneficio della comunità e offre consulenze sui servizi broadband da parte di personale specializzato.

In particolare, afferma Alberto Pietromarchi, Wholesale Director e Sustainability Ambassador di Windtre, la nostra azienda lavora su specifici progetti formativi rivolti agli imprenditori e agli amministratori del territorio, ma anche ai ragazzi e ai senior. Con il progetto ‘NeoConnessi Silver’, infatti, continua il manager, Windtre fornisce agli anziani del borgo consigli e strumenti utili per rendere più semplice l’accesso ai servizi web e per preparare le persone alle sfide della digitalizzazione.