Policlinico Gemelli con Assolei e Windtre al servizio delle donne che subiscono violenza

Si chiama Centro Antiviolenza Sos Lei ed è stato presentato oggi al Policlinico Universitario A. Gemelli, per offrire un servizio dedicato a tutte le donne che subiscono violenza e maltrattamenti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l'Associazione Assolei ed è realizzata con il sostegno non condizionato di Windtre.

Nei prossimi giorni verranno avviate le attività, presso il Percorso Donna del Pronto Soccorso Gemelli. Il Centro avrà un ingresso riservato all’esterno del Pronto Soccorso del Gemelli e sarà disponibile per tutte le donne vittime di violenza a cui verrà garantita accoglienza in totale riservatezza. Sarà aperto il lunedì mattina dalle 09:30 alle 12:30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00 con una reperibilità telefonica h24 al numero 320.346.4044 raggiungibile anche tramite messaggio sms e WhatsApp. Per gli altri giorni della settimana l’accoglienza e i colloqui saranno garantiti presso le altre sedi di Assolei.

“Windtre crede da sempre nel valore dell’inclusione ed è impegnata nel promuovere la parità di genere”, afferma Rossella Gangi, direttrice risorse Umane di Windtre. “Con il sostegno al Centro Antiviolenza realizzato insieme alla Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e all’Associazione Assolei, abbiamo voluto estendere questo nostro impegno al di fuori dell’azienda. Si tratta del primo passo nell’ambito di un percorso concreto di aiuto alle donne, che proseguirà con una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione per educare sulle diverse forme di violenza, anche quella digitale, con particolare attenzione ai giovani e alle giovani”.