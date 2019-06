Crisi Whirlpool, Di Maio: «Azienda ha avuto 27 milioni di fondi pubblici, non si prende per il c... lo Stato»

Proprio per questo motivo, il ministero le ha dato altri sette giorni di tempo prima del prossimo tavolo di crisi. I sindacati - insieme ai circa 350 lavoratori napoletani riuniti in presidio davanti al Mise per tutto il pomeriggio - plaudono alla prova di forza del ministro Di Maio, ma temono che si tratti solo di parole, hanno paura dell'ambiguità dell'azienda e non sono convinti che un taglio degli incentivi, anche se unito alla restituzione dei fondi pubblici, possa bastare a far cambiare idea sulla cessione del sito.

«Se basterà la possibilità di chiedere a Whirlpool la restituzione di passati incentivi: ben venga», dice infatti il segretario nazionale della Uilm, Gianluca Ficco, ma se ciò non sarà sufficiente, «allora è il caso di adottare misure più severe e anche di varare altre e più dure leggi che colpiscano gli atteggiamenti predatori di quelle imprese che non dimostrano alcuna responsabilità sociale».

​La Fim Cisl, con la segretaria nazionale, Alessandra Damiani, si aspetta che il ministro segua personalmente questo dossier e che «oltre alle dichiarazioni seguano i fatti». A preoccupare la Fiom è poi soprattutto la posizione dell'azienda: «Ho fatto fatica a capirla, per tre volte ci hanno chiesto di ascoltare le loro proposte su Napoli. Gli abbiamo chiesto se c'è anche quella di non vendere lo stabilimento, ma non sono in grado di dare una risposta»