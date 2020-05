Wall Street chiusa per festività Memorial Day

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il Gorno della memoria, per ricordare i caduti di tutte le guerre. Una ricorrenza piuttosto sentita, che cade tradizionalmente l'ultimo lunedì di maggio.E per commemorare l'evento,: Nyse e Nasdaq ed anche le altre piattaforme-mercato riapriranno regolarmente le contrattazioni domani. L'ultima seduta della scorsa settimana si era chiusa con un moderato rialzo: ilaveva limato lo 0,04% a 24.465 punti, ma loera salito dello 0,24% a 2.955 punti ed ildello 0,43% a 9.324 punti.: oggi è toccato alla, che ha accusato la più importante contrazione dal 2008, poi sarà la volta deglie di). In USA occhi puntati anche sui dati settimanali delle, che testimoniano il dilagare della disoccupazione.