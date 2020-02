Vodafone, ricavi in crescita nel 3° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilchiude il terzo trimestre fiscale condel 6,8% ea 14,8-15 miliardi di euro. La big della telefonia mobile ha riportato una, trainata dal suo successo nel mondo (resto del mondo +9,1%), mentre l'Europa conferma una performance in linea con il trimestre precedente (-1,4%).Fra i spunti di forza sono da segnalare le, in particolare l'offerta di servizi sempre nuovi e complementari, unadella sua struttura e la. Fra gli eventi da segnalare nel trimestre vi sono anche alcunedi gestione del suo portafoglio - fra cui la vendita del 55% di- e lo stato di avanzamento per rendere operativa la, che ha portato alla nomina del senior management. Laè stata notificata all'UE ed attende una decisione presumibilmente entro fine febbraio."Sonocon cui stiamo perseguendo le nostre, che ci hanno permesso di mantenere la crescita nel trimestre", ha affermato il, ricordando che "la competizione in Europa rimane alta, soprattutto nel segmento ad alto valore", ma Vodafone può contare sullae sullaed ha registrato "una buona crescita in Africa".Guardando avanti Read afferma: "Ciuna ulteriorenel quarto trimestre guidata dall'Europa. Abbiamo recentemente annunciato la proposta di vendita della nostra partecipazione in Vodafone Egitto, che semplifica il Gruppo in due piattaforme regionali – Europa e Africa subsahariana – e riduce il nostro indebitamento netto. Abbiamo anche nominato il senior management team per la nostra, e ci stiamo preparando per una".