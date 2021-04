UniCredit affianca La Cascina Cooperativa, finanziamento a impatto sociale da 8 milioni

Il gruppo romano La Cascina Cooperativa ha perfezionato con UniCredit un finanziamento a impatto sociale da 8 milioni di euro con garanzia Sace al 90% nell’ambito del decreto Liquidità. L’operazione rientra nel programma UniCredit Social Impact Banking, voluto dall'istituto per sostenere iniziative e progetti realizzati con il chiaro intento di generare impatto sociale positivo e misurabile.

Nel dettaglio, spiega una nota, il finanziamento sostenuto da UniCredit Social Impact Banking è finalizzato anche a supportare lo sviluppo dell’attività core e per meglio traguardare il periodo durante il quale il mercato di riferimento rimarrà frenato negativamente dagli effetti del Covid-19. Si intende altresì contribuire alla capacità di generare un impatto sociale positivo nell’ambito delle attività svolte dal Gruppo. Il finanziamento a impatto sociale prevede anche il riconoscimento di una donazione (pay for success) al raggiungimento degli obiettivi sociali dichiarati da La Cascina Cooperativa. Questa somma, incrementata da un contributo della cooperativa stessa, è volta ad incrementare l’erogazione di oltre 25.000 pasti caldi gratuiti per persone indigenti in 5 anni, rispetto ai 155.000 che La Cascina Cooperativa distribuisce attualmente.

La storia della cooperativa La Cascina Cooperativa nasce nel 1978 quando, su suggerimento di Don Giacomo Tantardini, alcuni studenti universitari romani e fuorisede decisero di aprire una mensa per i propri colleghi. Le accresciute dimensioni e la vocazione di Gruppo nazionale nel settore della ristorazione non hanno mutato nel tempo alcune peculiarità dell’azienda, da sempre radicata in tutto il territorio e attenta all’occupazione delle fasce più deboli del mercato del lavoro attraverso iniziative mirate atte a coniugare solidarietà e inclusione sociale. Rientrano in tale ambito gli oltre 155.000 pasti caldi gratuiti che il Gruppo, attraverso Vivenda Spa e La Cascina Global Service Srl, eroga in favore di persone bisognose e a rischio di esclusione sociale.

L’offerta di Impact Financing di UniCredit Social Impact Banking sostiene tutte le imprese profit e non profit con evidenti intenti sociali addizionali e misurabili, nei settori della sanità e assistenza sociale, educazione e formazione, recupero delle periferie e beni o aree restituite al territorio, alloggio sociale e tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, del turismo e dell’agricoltura sociale e a tutto ciò che favorisca l'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate. L’offerta propone finanziamenti agevolati e la possibilità per le imprese eleggibili di beneficiare di un “Pay for Success” (sconto di interesse o riconoscimento di una donazione aggiuntiva), al raggiungimento dei risultati sociali dichiarati e di ricevere l’accompagnamento a cura dei volontari di UniGens.

“La storia della Cascina Cooperativa – afferma Giorgio Federici, presidente del Gruppo – è una storia scritta da persone che hanno a cuore il prossimo, persone fragili o in difficoltà, poveri e indigenti. È una storia arricchita, fin dal principio, da azioni di solidarietà e beneficienza perché, come ricordiamo sempre, La Cascina è “testa da impresa, cuore da cooperativa”. Ringrazio il Gruppo Unicredit per la fiducia nel nostro operato, fiducia che ci consentirà di migliorare il nostro impegno nel sociale raggiungendo un maggior numero di persone, cui potremo preparare ogni giorno un pasto caldo, alleviando le difficoltà quotidiane, accresciute in un periodo così complicato per il nostro paese e per il mondo intero”.

“Grazie a questa operazione di finanziamento – ha spiegato Salvatore Pisconti, responsabile per il Centro Italia di UniCredit – supportiamo fra le realtà più importanti nella lotta alla povertà in Italia, garantendo la continuità nel sostenere persone in difficoltà e in situazioni di disagio sociale anche in questa fase di emergenza pandemica da Covid 19. Questa operazione rientra nel programma di Impact Financing di UniCredit Social Impact Banking, finalizzato a finanziare realtà a forte rilevanza sociale e conferma l’attenzione e la vicinanza di UniCredit al territorio”.

