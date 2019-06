Ue, incontri Tria a G20 per chiudere trattativa su procedura. Slitta a lunedì assestamento bilancio

Ultimo aggiornamento: 16:12

L'Italia porterà in via informale la sua proposta "anti-procedura" di infrazione Ue a un incontro che ci sarà venerdì a Osaka in Giappone tra i ministri finanziari europei, a margine del G20. Secondo quanto si apprende il ministro dell'Economia Giovanni Tria incontrerà i colleghi e il commissario Ue Pierre Moscovici, in vista della riunione della Commissione Ue del 2 luglio, e «ci sarebbero le premesse» per chiudere un accordo. Anche per questo motivo, spiegano le stesse fonti, è stato rinviato, a lunedì prossimo, il via libera all'assestamento di bilancio.», aveva già detto oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,, rispondendo alla domanda se l'assestamento di bilancio sarà portato stasera in Consiglio dei ministri, la cui riunione comunque è al momento confermata. Giorgetti ha poi precisato che «probabilmente» il provvedimento saràcon l'indicazione dei