© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un Recovery fund da, attivo fino al 2022, costituito per la maggior parte di, in aggiunta ad un bilancio europeo da circaQueste ledella proposta che la Commissione UE presenterà27 maggio, secondo quanto rivela, rappresentante della Commissione in Austria, in un'intervista all'agenzia di stampa austriaca.chiarisce anche che la ripartizione di, ma a fondo perduto dovrebbe andareProprio poche ore fa, in vista dell'appuntamento di mercoledì, la Commissione aveva già fatto sapere che continua a" tenendo conto di tutti ii "e lì - ha conclusoDa una parte c'è ilrespinto dai Paesi che si sono autodefinitiche hanno messo sul piatto unaOggi, è arrivato l'appello del Presidente del Parlamento UEper richiamare alla. Per questo chiedo a tutti di essere all'altezza di questo