UBI, patto sindacato rinvia riunione su OPS Intesa per coronavirus

(Teleborsa) - I vertici del Patto di Sindacato di UBI "in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, hanno deciso di rimandare alla prima data utile possibile l'incontro del Patto previsto per questa sera" per valutare l'OPS di Intesa Sanpaolo.



Lo rendono noto gli azionisti bresciani di UBI Banca.



Viceversa nel primo pomeriggio si riunirà ugualmente il Patto dei Mille, con gli azionisti che detengono l'1,6% delle quote sociali.









