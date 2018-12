UBI completa cessione sofferenze unsecured per 416 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - UBI Banca ha perfezionato, con una tempistica accelerata favorita dall'interesse degli investitori, la seconda operazione annunciata volta alla dismissione di crediti in sofferenza del Gruppo.Si tratta - spiega una nota - della cessione a investitori istituzionali internazionali di portafogli di sofferenze composti quasi esclusivamente da crediti unsecured, per una consistenza complessiva in termini di gross book value pari a 416,2 milioni di euro. Un'operazione di vendita diretta sul mercato: all'esito di un processo di asta i portafogli sono stati ceduti con un utile lordo per il Gruppo di circa 9 milioni.Al 31 dicembre 2018, UBI procederà al deconsolidamento contabile delle sofferenze cedute. Pro-forma sui dati al 30 settembre 2018, tenendo conto dell'operazione appena perfezionata, il ratio di crediti deteriorati lordi scende dall'11,1% al 10,8%.A livello di capitale, l'operazione contribuirà, al pari di quanto avvenuto per la precedente, alla riduzione degli RWA relativi alle sofferenze cedute. Le due operazioni non comportano impatti negativi sui ratio patrimoniali, anche fattorizzando futuri aggiornamenti della LGD.