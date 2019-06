© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Riflettere suilanciati dal Governatore della Banca d'Italiae dal Presidente di Consobin occasione delle: questo l'intento dell'appuntamento che, da circa quarant'anni,organizza ae che anche quest'anno ha riunitoAd aprire l'incontro, ildella Presidente dell'istituto di credito,che ha voluto porre l'accento sui temi chiave toccati negli interventi dei vertici delleal quale è seguita un'analisi dVice Presidente Prometeia e Professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università di Bologna e del Direttore del Corriere della Sera,"Condivido l'urgenza di sostenere la crescita e allentare le tensioni sui mercati finanziari.ha affermato LetiziaPresidente del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca."In tal senso,"L'Italia paga anche un ritardo tecnologico. Il 5 per cento del totale del valore aggiunto è oggi riconducibile ai settori dell'economia digitale contro l'8 in Germania e una media del 6,6 nell'Unione Europea, mentre il mondo è cambiato e cambierà ancora. Nei servizi bancari si è certamente ridotto il numero degli sportelli tradizionali per far fronte alla politica di riduzione dei costi ma dall'altra parte si stanno sviluppando le- Non manca unpassaggio sull'mai come in queste ore al centro del dibattito.ha proseguito laperché non possiamo abbandonare la nostra volontà di sostenitori del progetto e dobbiamo continuare su un percorso di sviluppo e di stabilità. Ici pongono delleche da soli non potremmo sostenere. L'Europa ci consente di aprirci a mercati più ampi, di godere di sostegni maggiori e facilita la cooperazione in campi strategici. Vorrei ricordare che la crescita italiana non è stata debole a causa dell'Unione europea o dell'euro perché gran parte degli Stati membri hanno fatto meglio di noi. Il Paese ha reagito con ritardo al cambiamento tecnologico e all'apertura dei mercati a livello globalea livello finanziario, del lavoro,