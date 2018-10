Aereoporto di Trieste: investimenti per 40 milioni di euro

In arrivo quaranta milioni di euro di investimenti entro giugno per l'ampliamento dell'aereoporto di Trieste. Il tutto rientra nel relativo piano 2016-2019. È quanto ha annunciato il direttore generale di Trieste Airport Marco Consalvo.

«È già partita la gara per il rifacimento della pista, faremo i lavori a giugno, che completeranno i 40 milioni di

investimento», ha fatto sapere Consalvo. E ha annunciato poi il prossimo piano di investimenti per il periodo che andrà dal 2020 al 2023 e sarà di 30 milioni di euro circa.



Lo scalo del Friuli Venezia Giulia, il più piccolo d'Europa come è stato definito, seppure con cinque voli giornalieri per Monaco e Francoforte, è impegnato in una ristrutturazione complessiva che ha come obiettivo il suo ampliamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA