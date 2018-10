Ryanair riapre le rotte da Trapani: si torna a volare anche su Bologna, Cagliari, Pisa e Bergamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ryanair torna all'aereoporto di Trapani Birgi e riattiva le rotte per Bologna, Cagliari, Pisa e Bergamo. «Quattro rotte fondamentali per questo scalo e per la sua utenza che ricuciono lo strappo tra la nostra provincia e il centro Italia. Rotte fondamentali», ha commentato Paolo Angius presidente di Airgest, la società che gestisce l'aeroporto di Trapani-Birgi.La scorsa estate si è registrato all'aereoporto di Trapani un calo del 60% dei voli a causa delle rotte cancellate che ha portato a una riprogrammazione generale.Oggi si insedierà la commissione che gestirà le offerte relative al bando per l'incremento delle presenze turistiche all'aereoporto di Trapani Vincenzo Florio: quella di Alitalia e Blue Air. La Regione ha stanziato per l'aereoporto di Trapani 11.235.000 euro, per 25 destinazioni (europee e nazionali). Le somme dovranno essere utilizzate per promuovere iniziative pubblicitarie e di promozione turistica in venticinque regioni italiane ed europee.