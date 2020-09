Trasporto aereo, allarme IATA su liquidità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Non è certo mistero che lesono ina causa dellainnescata dallaLa stagione estiva non ha fatto certo registrareanzi e su quellac'èdi un'eventualeo comunque di unoche sul fronte degliresta ancoraCome sempre a scattare la fotografia tutt'altro checi pensano i: secondo i dati diffusi dal'agenzia europea per ilriportati dal Sole24Ore, i voli sono stati ilin meno rispetto al 2019, con un impatto negativo sul fatturato perNon stanno meglio gli aeroporti che finora hanno perso il 64% deie ildel fatturato rispetto allo scorso anno mentre ildegli aerei èLodi breve termine è piuttosto: in particolare, sulle compagnie piùi ava, per questo sarebbero vitale un nuovo round di aiuti pubblici. Sebastian Mikosz della Iata, l'associazione internazionale delle compagnie aeree durante il convegno online organizzato da Airlines for Europe (A4E) lancia l'allarme: in media le compagnie aeree hanno cash disponibile per andare avantiAlla fine di agosto, Iata ha stimato che sono oltrea rischio in Europa legati al trasporto aereo, unin più rispetto a quanto era stato indicato lo scorso mese di giugno.