Total, sigla l'intesa con il gruppo indiano Adani

Total sbarca in Asia e firma un accordo con l'indiano Adani Group nei settori del gnl e della distribuzione dei carburanti. Con questa intesa il gruppo francese e quello indiano intendono rispondere al forte aumento della domanda di Gnl in India con lo sviluppo di diversi rigassificatori tra cui Dhamra Lng situato sulla costa est dell'India.



La partnership tra Total e Adani, commenta l'amministratore del gruppo francesse, Patrick Pouyanné,«illustra la volontà delle due aziende ad accompagnare l'India nella diversificazione del suo mix energetico e di assicurare al Paese un approvvigionamento in energie affidabili e pulite. Siamo felici di costruzione un'ampia partnership con Adani che ci porta conoscenza del mercato indiano dell'energia e accesso alla infrastrutture». © RIPRODUZIONE RISERVATA