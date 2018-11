Tlc: parte progetto di gemellaggio tra Israele e l'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via il nuovo progetto di gemellaggio tra il ministero delle Comunicazioni israeliano e Italia, Germania e Lettonia, finanziato dall'Unione Europea. Il piano ha come obiettivo quello di sviluppare il quadro normativo e competitivo delle telecomunicazioni in Israele.Il progetto avrà una durata di 21 mesi e ha intenzione di rafforzare la capacità regolatoria del Ministero delle cominicazioni di Israele per garantire un' equa ed efficace concorrenza e per aiutare il governo israeliano nell'aggiornamento del quadro regolamentare di settore.«Dopo il successo del precedente progetto di gemellaggio con il Ministero delle Comunicazioni israeliano conclusosi nel 2013 sono particolarmente orgoglioso di poter partecipare all'avvio di questo nuovo progetto, che vede coinvolti anche i regolatori di settore della Germania e della Lettonia», ha dichiararo Angelo Marcello Cardani presidente dell'Agcom, l'Autorità capofila del progetto.